My Hero Academia 4: la premiere sarà mostrata all'Anime Expo 2019

La quarta stagione dell'anime tratto dal manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, si sta preparando ad essere uno dei ritorni più attesi dell'anno, mentre i fan hanno grandi aspettative su ciò che si troveranno di fronte. Alcuni giorni fa stiamo venuti a conoscenza della data di uscita di My Hero Academia 4.

Tuttavia, sembra non essere così lontano il suo arrivo, in quanto Funimation ha annunciato che in occasione dell'Anime Expo 2019, verrà mostrata la premiere della quarta stagione.

Funimation ha annunciato che solamente i primi arrivati potranno entrare in possesso di un braccialetto che permetterà loro di assistere all'anteprima, a cui saranno presenti alcuni ospiti speciali, in particolare Kaori Nazuka (Toru Hagakure), David Matranga (Shoto Todoroki ), Patrick Seitz (Endeavour) e Ricco Tajardo (Mirio Togata).

La proiezione speciale si svolgerà durante sabato 6 luglio dalle ore 10:00 alle 12:00 PST. Tuttavia, per coloro che non riusciranno a partecipare all'evento e a vedere l'anteprima dell'attesissima quarta stagione, ricordiamo che solamente ieri siamo venuti a conoscenza della data di arrivo del trailer di My Hero Academia 4, in occasione dell'Hero Fest in Giappone, che aiuterà sicuramente a sopportare la dura attesa.

Infine, vi ricordiamo che di recente sono stati svelati i character design del Big Three della UA, ovvero i tre studenti più farti del liceo.