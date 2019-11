My Hero Academia 4: la presenza di una possibile coppia lesbica accende il web

Lo sappiamo tutti, ci sono argomenti che nelle opere d'intrattenimento che tutti quanti amiamo faticano ad essere presentate o anche solo accettate. Che si parli di videogiochi, anime o manga, capita spesso che qualche personaggio dalle caratteristiche definibili peculiari possa scatenare veri e propri putiferi sul web.

D'altronde, di situazioni similari ne abbiamo viste a bizzeffe e sicuramente continueremo a vederne in futuro, ed è anche in ragion di ciò che molti animatori, disegnatori e scrittori scelgono di "ingannare il sistema", lavorando sullo sfondo e mettendo in scena quegli argomenti per molti così controversi quasi di nascosto ma al contempo davanti agli occhi di tutti.

Questo è stato il caso dell'ultima puntata di My Hero Academia, episodio che ha saputo infiammare i fan non solo per le importanti questioni che ha portato alla luce, bensì anche per una particolare scena - visionabile a fondo news - che non è sfuggita agli occhi del pubblico. Andando più nel dettaglio, durante la puntata è possibile vedere una coppia di donne che si tengono il braccio l'un l'altra, un particolare che ha spinto molti a ritenere che le due ragazze in questione rappresentino una coppia lesbica.

La notizia è velocemente rimbalzata in ogni social network portandosi dietro commenti positivi e negativi, tra chi ha apprezzato la decisione d'introdurre un elemento d'inclusività in più nella serie, chi ha ritenuto il gesto inutile e fuori luogo o, ancora, chi semplicemente non ritiene che le due abbiano alcun tipo di relazione, segno del fatto che la scena sarebbe stata semplicemente fraintesa dai fan. Forse, a ben vedere, la vera domanda che bisognerebbe porsi è come mai un qualcosa che oggi dovrebbe ritenersi normale - quantomeno in un mondo civilizzato e aperto, come ci piace spesso dire - si debba comunque portare dietro tutto questo rumore ogni qualvolta che tali argomenti saltano fuori.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4. Il franchise vedrà inoltre il sopraggiungere di una nuova pellicola a tema intitolata My Hero Academia: Heroes Rising.