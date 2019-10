My Hero Academia 4: la preview dell'episodio 3 anticipa il primo, grande scontro di Deku

Sono passati due giorni dalla messa in onda del secondo episodio di My Hero Academia, accolto con gioia dai fan per via della tanto attesa introduzione di Overhaul. Studio Bones comunque ha deciso di non perdere tempo e ha già reso disponibile la preview della terza puntata, incentrata principalmente sul rapporto tra Izuku Midoriya e Sir Nighteye.

Come potete vedere nella clip disponibile qui sopra, l'episodio "Boys Meet" mostrerà Deku alle prese con il test ideato da Nighteye, atto a capire le qualità dell'aspirante eroe. Senza fare spoiler, possiamo comunque rivelarvi che con tutta probabilità vedremo il primo, importante scontro della stagione con protagonista Midoriya, che si ritroverà quindi costretto a utilizzare nuovamente il suo nuovo potere "One for All: Full Cowl".

"Boys Meet" sarà il terzo episodio di questo primo cour, seguito a ruota da "Go Against Fate". Dopo la trasmissione di queste prime 4 puntate, è stato annunciato che l'anime andrà brevemente in pausa, saltando dunque il weekend del 2 novembre.

My Hero Academia va in onda ogni sabato alle 10:30 in Giappone, ed è disponibile in Italia a partire dalle ore 20:00 della sera stessa, grazie al sito di streaming legale VVVVID.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questa quarta stagione? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!