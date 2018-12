My Hero Academia 4, pubblicato il trailer in inglese della nuova stagione

Le notizie riguardanti la nuova ed attesissima quarta stagione di My Hero Academia sembrano imperversare ovunque sul web, grazie anche al primo trailer rivelato dallo Studio BONES durante il Jump Festa che si sta tenendo a Tokyo in questi giorni.

I fan non stanno più nella pelle per la curiosità, ora più che mai. La quarta stagione di My Hero Academia è forse una delle più attese tra i tanti anime che dovranno uscire nel 2019, grazie anche al successo ottenuto con la terza in quest'anno che si avvia alla conclusione.

Le novità per questa serie animata sembrano però non essere concluse. Ora, grazie all'utente Twitter Edo (@edomonogatari), il trailer proiettato durante di Jump Festa 2019 è stato finalmente tradotto e sopra ogni scritta in giapponese sono presenti i sottotitoli in inglese. Ora tutti i fan possono apprezzare e comprendere a pieno ciò che offre questo breve filmato:

"....la fiducia ritrovata....relazioni allontanate...un'alleanza malvagia...inizia un nuovo capitolo...la quarta stagione dell'anime in anteprima a ottobre 2019...qualcuno...per favore ..."

Grazie quindi alle traduzioni, i fan ora possono vedere i vari temi che che verranno presi in considerazione per questa futura nuova stagione, come una ritrovata nuova fiducia (Newfound Confidence) probabilmente da parte di Midoriya nei confronti di Mirio, relazioni che diventano estranee (Estranged Relatioships)forse dovuto all'allontanamento tra All Might e il suo ex compagno di squadra Sir Nighteye, e infine una alleanza di malvagi (An Evil Alliance) che vedrà con tutta probabilità il seguito dopo l'incontro tra Shigaraki e Overhaul introdotto a fine della terza stagione.

Come introdotto nei giorni precedenti, il culmine di questo brevissimo filmato si ha verso la fine, quando viene inquadrata una ragazzina di spalle (che i fan del manga probabilmente avranno riconosciuto) tremante e a terra sotto lo sguardo spietato di Overhaul.

Aspettiamo quindi pazienti ulteriori sviluppi e novità. Voi che ne pensate? Ricordiamo a tutti che le prime tre stagioni della serie My Hero Academia sono disponibili sulle piattaforme streaming di Crunchyroll e Hulu sia in lingua originale con sottotitoli, che doppiata. Quindi se vi siete persi qualche puntata non preoccupatevi!