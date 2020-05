My Hero Academia 4: un dietro le quinte dello scontro Deku vs Gentle

Deku ha appena concluso una quarta stagione di My Hero Academia irta di pericoli. Nel corso dei 25 episodi, il protagonista dell'opera ha dovuto affrontare un gruppo di yakuza con Overhaul a capo per poi vedersi quasi rovinato un momento di gioia come il Festival Culturale a causa del villain Gentle Criminal e la sua aiutante La Brava.

In My Hero Academia stagione 4 abbiamo visto alcuni episodi dedicati proprio all'arco narrativo di Gentle Criminal, personaggio che vuole una rivalsa nei confronti della società. Midoriya sarà costretto ad affrontarlo per impedire che blocchi il Festival Culturale. Nello scontro che seguirà saranno tante le scene d'azione realizzate dagli animatori di studio Bones.

Uno di questi, Kojimo Fujimoto, ha condiviso su Twitter una delle scene tratte da questo scontro di My Hero Academia 4. Nel video in calce postato sulla propria pagina Twitter, Fujimoto presenta un dietro le quinte sulla realizzazione delle animazioni di questa battaglia tra Deku e Gentle. In particolare, i frame ritratti sono quelli presenti nella parte finale del combattimento tra l'aspirante eroe e il villain youtuber. Grazie agli sforzi di Deku, il Festival Culturale è poi riuscito a proseguire normalmente.

