My Hero Academia 4: il Quirk di Nejire si mostra in un acceso scontro

Con il sopraggiungere della quarta stagione, My Hero Academia è nuovamente tornato sulla cresta dell'onda, una nuova epopea che ha saputo conquistare il pubblico fin dal primissimo episodio grazie al ritorno di tanti volti noti e al sopraggiungere di vari colpi di scena che hanno saputo subito catalizzare l'attenzione dei fan.

Tra i tanti, il ritorno visto con maggior interesse è quello dei cosiddetti The Big 3, i migliori studenti dell'U.A. Academy e di cui, dopo la conclusione della terza stagione, era stato rivelato solo il Quirk di Mirio Togata. Al contrario del manga, infatti, l'anime doveva ancora rivelare le reali capacità dei restanti due membri del gruppo, una rivelazione che è stata infine svelata proprio nel corso dell'ultima puntata dell'opera.

L'episodio 68 ci ha infatti permesso di vedere all'opera il trio nel pieno di un acceso scontro contro due potenti Villain che stanno scatenando il panico. Dopo un susseguirsi d'attacchi, schivate e parate, Nejire Hado entra infatti in anzione mettendo in mostra il suo particolare Quirk, delle onde energetiche che richiedono la sua stessa forza vitale. Per questo motivo, la ragazza può utilizzare solo il 30% delle sue capacità affinché la sua resistenza non venga irrimediabilmente compromessa. Tra le varie possibilità offerte, il Quirk le permette inoltre di spiccare letteralmente il voto, una caratteristiche che rende le sue peculiari onde energetiche a spirale utili sia in difesa che in attacco.

