My Hero Academia 4: recensioni entusiastiche per la premiere

Potete leggere alcuni post, tra Twitter e Reddit , in calce alla notizia. Come scritto da Megan Peters, nota per scrivere su ComicBook, si tratterà di una stagione che i fan non potranno perdersi e i personaggi Mirio e Sir Nighteye diventeranno subito i preferiti . Altri invece come Jacki Jing, sono rimasti senza fiato e addirittura versato una lacrima.

L'opera di Kohei Horikoshi sta per fare il suo ritorno del suo adattamento animato con My Hero Academia 4 , che debutterà il prossimo 12 ottobre. Tuttavia, durante l' Anime Expo 2019 , tenutosi in questi ultimi giorni a Los Angeles, alcuni appassionati hanno avuto la fortuna di poter vedere in anteprima le premiere della nuova quarta stagione .

My Hero Academia season four’s premiere is completely plus ultra. Overhaul is a shocking welcome but Mirio and Sir Nighteye will become instant favs. This is a season fans will love and CANNOT miss. pic.twitter.com/wXkDqSAFNI — Megan Peters @ AX 2019 (@meganpeterscb) 6 luglio 2019

Just watched #MyHeroAcademia Season 4 Episode 1 Dubbed. Man I want to watch Episode 2 right now! The story did not resolved! Aaahh!#AX2019 — Iluminar (@iluminar_yi) 6 luglio 2019

OMG. #MyHeroAcademia special season 4 episode 1 screening at #animeexpo was AMAZE episode 1 ! I was gasping in shock, yelling, laughing— even shed a tear!!! Ahhhhhh!!!! This is me and @HavokRose 😂😂😂 pic.twitter.com/X48yQKvcHP — Jacki Jing (@JackiJing) 6 luglio 2019

Just saw the first ep of My Hero Academia S4 😁 soooo excited for the fall season!! — Kaz @ Anime Expo (@KazutoOnline) 6 luglio 2019

Just saw the first ep of My Hero Academia S4 😁 soooo excited for the fall season!! — Kaz @ Anime Expo (@KazutoOnline) 6 luglio 2019

I think you guys are gonna be real excited to see #MyHeroAcademia season 4 this fall and whenever it comes to Toonami. #AX2019 pic.twitter.com/Obqk0H8Wye — Toonami News @ #AX2019 🍽️⚔️ (@ToonamiNews) 6 luglio 2019