My Hero Academia: rivelata la distruttiva unicità di Re-Destro

Mano a mano che l'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, prosegue, le unicità dei personaggi presentati aumentano sempre di più. Con l'arrivo di ogni nuovo arco narrativo, i lettori vengono introdotti a poteri che non avrebbero mai pensato fossero possibili, come la recente unicità del leader della Meta Liberation Army, Re-Destro.

Durante l'ultimo capitolo 232 del manga di My Hero Academia abbiamo potuto scoprire il potere del villain, che risulterà familiare ai fan di ONE PIECE. Gli ultimi capitoli ci hanno mostrato il violento scontro tra l'Unione dei Villain e la Meta Liberation Army.

Abbiamo così assistito al difficile incontro tra Twice e il suo amico Giran e al nuovo terribile potere di Shigaraki. Nella confusione dello scontro, Re-Destro ha rivelato la sua unicità, che gli permette, a quanto pare, di allungare le sue braccia, indurendole fino al punto di farle diventare vere e proprie armi. Il paragone con il protagonista di ONE PIECE, Monkey D. Rufy risulta quindi facile da fare, infatti quest'ultimo con la sua abilità Gear è in grado di gonfiare i suoi arti per poi indurirli con l'Haki.

L'abilità di Re-Destro sembra quindi molto simile, con la differenza che la sua è completamente biologica, nonostante non conosciamo ancora il nome della sua unicità.