My Hero Academia, le 4 scene più iconiche di Bakugo: un bullo da amare

Uno dei personaggi preferiti dai fan di My Hero Academia è proprio Bakugo, il giovane eroe della classe 1-A. Anche se è stato per lungo tempo il bullo di Izuku Midoriya, il suo personaggio ha avuto un cambiamento radicale nella storia. Ma quali sono i suoi momenti più iconici?

Primo fra tutti, è la sua reazione alla vittoria del festival sportivo. Bakugo ama vincere, ma per la prima volta, quando si rende conto di non aver vinto per un proprio merito, s'infuria pesantemente. La sua lotta contro Todoroki Shouto non si era concluso come sperato e questo ha portato Bakugo a protestare su questa vittoria.

Successivamente, nella terza stagione Bakugo dà ancora una volta prova della sua intelligenza e perspicacia. Il giovane ragazzo aveva compreso il legame sospetto fra All Might e Midoriya, e senza alcun timore si è avvicinato al Simbolo della Pace per chiedergli di questa relazione. Anche se gli è stata negata qualsiasi tipo di informazione, è stata comunque una scena da apprezzare.

Nella quarta stagione, durante il tirocinio con dei bambini dell'asilo, Bakugo fa la conoscenza di un ragazzino che sembra esattamente un "piccolo Kacchan". Nonostante la riluttanza del giovane eroe verso i bambini, egli riesce comunque a dare un consiglio al bimbo: "Se continui a guardare tutti dall'alto in basso, non noterai le tue debolezze". Molto probabilmente, era un consiglio che avrebbe voluto dare al se stesso da bambino.

Le scuse di Bakugo nei confronti di Midoriya sono la vera svolta del personaggio di Kacchan, soprattutto perché ha ammesso di essere stato geloso di Izuku. Forse non potranno mai compensare tutti gli anni di bullismo che Deku ha subito, ma lui lo perdona con piacere.