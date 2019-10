My Hero Academia 4, un primo scontro nelle immagini spoiler del terzo episodio!

Nonostante una piccola polemica sul deisgn di Mirio, la quarta stagione di My Hero Academia è iniziata col botto, riuscendo a stupire grazie a una premiere davvero fenomenale, nonostante la sua natura filler. In ogni caso, la trama sta per premere sull'acceleratore già dalla seconda puntata.

Nel prossimo episodio, infatti, Deku farà la conoscenza di Sir Nighteye, mentore di Mirio e vecchia conoscenza di All Might. L'incontro, tuttavia, da quanto si evince dalle prime immagini della terza puntata, sfocerà in un combattimento, dove il Pro Hero metterà a dura prova le abilità di Midoriya per valutare quanto sia degno di stare sotto la sua ala.

Anche la piccola Eri farà la sua comparsa nel terzo episodio, tramite una breve sequenza che i fan del manga conoscono molto bene. Con All Might ormai fuori dal giro, Deku avrà modo di crescere in questa stagione, grazie anche a un arco narrativo intenso e formativo per la sua carriera supereroistica. Non ci resta, dunque, che attendere il secondo episodio, che vi ricordiamo debutterà nella giornata di domani su VVVVID. Al solito, vi terremo aggiornati sull'uscita della puntata, vi consigliamo quindi di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi il nuovo appuntamento con My Hero Academia 4.

