My Hero Academia 4: il secondo episodio ha visto il ritorno di alcune vecchie conoscenze

Con il grande e atteso arrivo della quarta stagione di My Hero Academia, adattamento anime del manga di Kohei Horikoshi, tutti i fan dell'opera hanno potuto finalmente rivedere il ritorno di tutti gli studenti del liceo Yuei, con il secondo episodio che però non è stato da meno.

La nuova puntata dell'opera ha infatti dato l'opportunità all'utenza di incontrare nuovamente Gran Torino e i Big Three, i quali sono tornati sotto i riflettori in tutta la loro maestosità. Dopo essere stato l'insegnante di All Might e dopo aver aiutato Midoriya a padroneggiare i suoi potere, ha Gran Torino è stato ora assegnato il compito di fare da "tramite" al fine ultimo di stabilire una connessione con Sir Nighteye, ovvero proprio colui che fu l'aiutante di All Might.

I Big Three, invece, includono Mirio, Tamaki e Neijire e vanno a identificarsi a tutti gli effetti come i tre studenti più potenti dell'intero liceo Yuei. Già nella terza stagione avevamo avuto occasione di conoscerli - per quanto solo superficialmente - ma questa volta li vedremo diventare personaggi di spicco all'interno delle vicende dell'opera, con Mirio in particolare a rappresentare il fulcro del trio e a dover dare un suo contributo per il raggiungimento di una connessione tra Midoriya e Sir Nighteye.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione della seconda puntata di My Hero Academia. Inoltre, il franchise vedrà presto anche il sopraggiungere di un nuovo film intitolato My Hero Academia: Heroes Rising.