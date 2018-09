My Hero Academia 4, Shueisha conferma la quarta stagione dell'anime!

Notizie fresche di prima mattina! Ora possiamo dirlo ufficialmente, la quarta stagione di My Hero Academia è stata confermata sul numero di quest'anno della rivista Weekly Shonen Jump!

Secondo quanto è stato riportato sulle pagine del numero 44 della rivista, disponibile da lunedì 1° ottobre 2018, Shueisha ha ufficialmente confermato una quarta stagione dell'anime My Hero Academia, tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Kohei Horikoshi. La data del debutto è attualmente ignota, ma è logico immaginare che arriverà il prossimo anno.

Un anno d'oro per questa terza stagione ormai in chiusura, ma questo non è certo un addio. Le ultime notizie hanno riportato il sorriso sui volti dei fan. Al momento non sono state divulgate ulteriori informazioni in proposito, ma possiamo essere soddisfatti di poter continuare a vedere in azione Midoriya e i suoi amici.

Attualmente sono stati pubblicati 199 capitoli settimanali e i primi 188 sono stati raccolti in 20 volumi. Il 21° arriverà ai primi di dicembre 2018. A quanto pare recentemente l'autore ha dichiarato la sua intenzione di finire il manga con il trentesimo volume. In Giappone la serie è edita da Weekly Shonen Jump (Shueisha)

Ricordiamo che il manga ha sperimentato la trasposizione di tre stagioni animate per un totale di 63 episodi trasmessi. La serie My Hero Academia è diretta da Kenji Nagasaki presso lo studio Bones.

In Italia gli episodi sono visibili gratuitamente, sottotitolati in italiano, sulla piattaforma streaming VVVVID (Dynit). Dal 17 settembre 2018 Mediaset, attraverso Italia 2, trasmette la serie animata in chiaro e doppiaggio in italiano. Il manga è edito nel nostro paese da Star Comics.

Il primo lungometraggio, My Hero Academia - The Movie: Two Heroes, è uscito in Giappone il 3 agosto 2018 e vanta la collaborazione attiva di Kohei Horikoshi stesso.

"Supereroi, super poteri ... Tutti abbiamo segretamente sognato di possedere una qualità fuori dall'ordinario o essere la persona più potente dell'universo. Ma, in un mondo in cui l'80% della popolazione ha un superpotere denominato alter, gli eroi fanno parte della vita di tutti i giorni. Così come anche i cattivi! Tra loro c'è l'invincibile All Might, l'eroe più potente!

Sfortunatamente, il 20% nasce senza abilità specifiche. Questo è il caso di Izuku Midoriya, un'adolescente di 14 anni, uno dei fan più accaniti di All Might. Il suo sogno? Entrare nell'Hero Academia per seguire le orme del suo idolo. Tutto cambierà quando All Might in persona, sceglierà Izuku, contro ogni aspettativa, per diventare il suo successore. Il sogno può diventare realtà! Ma per Izuku, il cammino è solo all'inizio..."