My Hero Academia 4: lo spettacolo della 1-B mischierà tanti titoli famosi

Il Festival Culturale è una grande occasione per tanti studenti della Yuei, ma di certo non per quelli che seguono i corsi per eroi. Infatti, le classi 1-A e 1-B alle quali appartiene anche Izuku Midoriya danno del loro meglio durante il Festival Sportivo. Il nuovo evento di My Hero Academia non deve pertanto oscurare le altre sezioni.

Per fare ciò, la classe del protagonista ha scelto di preparare uno spettacolo musicale con una rock band guidata da Jiro e dove sarà presente anche un corpo di ballo con effetti speciali, giocando con i tanti e variegati quirk a disposizione della sezione. La sezione rivale dei protagonisti di My Hero Academia ha scelto di fare anch'essa uno spettacolo, ma abbastanza diverso.

I ragazzi della 1-A vengono infatti a sapere dello spettacolo teatrale e attoriale che i colleghi della 1-B terranno, dal titolo "Romeo e Giulietta e il Prigioniero di Azkaban: il Ritorno del Re". Saltano subito all'occhio tre riferimenti importanti: quello dedicato a Romeo e Giulietta; il Prigioniero di Azkaban di Harry Potter; l'ultima parte de Il Signore degli Anelli. Un mix di nomi importanti del mondo della letteratura e del cinema che potrebbe infrangere qualche copyright in alcune situazioni. Tuttavia l'unione dei tre capolavori certamente darà vita a qualcosa di unico per la classe 1-B.

Nel mondo reale però lo spettacolo teatrale di My Hero Academia deve affrontare il Coronavirus, mentre nell'anime una crisi si avvicina per Deku e compagni.