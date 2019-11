My Hero Academia 4: successo incredibile per il 4°episodio, ecco le reazioni dei fan

Prima di immergerci nel 5° episodio di My Hero Academia, previsto nel tardo pomeriggio al debutto su VVVVID, ripercorriamo le straordinarie reazioni degli appassionati alla scorsa puntata, colma di colpi di scena e ricca di momenti emozionanti che hanno segnato il vero inizio della nuova stagione.

Il primo incontro tra Deku e Overhaul è stato all'insegna della paura, con la piccola Eri-chan che disperatamente chiedeva aiuto dalla spaventosa presenza di un killer senza scrupoli. La fortissima tensione dello scorso episodio, inoltre, è stato segnato da uno speciale momento tra il protagonista e All Might, raccontando al pubblico il prossimo obiettivo del Simbolo della Pace ormai sempre più lontano dal campo di battaglia dopo aver dato il tutto per tutto contro All for One.

A questo tripudio di eventi sensazionali, ovviamente, i fan non potevano che reagire con solido entusiasmo, come si evince dai commenti degli appassionati sulle community più disparate. In calce alla notizia, inoltre, ne abbiamo approfittato per riportarvi alcune di queste simpatiche reazioni ai momenti clou della quarta puntata. Ma prima di dare un'occhiata a questi commenti, che ne pensate di ripassare gli ultimi eventi con la nostra Recensione del quarto episodio di My Hero Academia?

E voi, invece, come avete reagito la settimana scorsa agli incredibili colpi di scena dell'anime? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.