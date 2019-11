My Hero Academia 4: svelata la cover del primo cofanetto Blu-ray e DVD

Come sicuramente saprete, nel corso di queste ultime settimane My Hero Academia, anime tratto dal famosissimo manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Hrikoshi, ha finalmente visto il sopraggiungere della quarta stagione, con i primi episodi che hanno già saputo conquistare i fan, oramai scatenati sul web.

Tra nuovi personaggi, vecchie conoscenze e importanti rivelazioni, l'opera animata non sembra voler concedere un attimo di respiro, con un susseguirsi degli eventi incalzante e che ha già portato alla nascita d'infinite speculazioni e predizioni da parte degli spettatori, il tutto in attesa delle importanti vicissitudini che verranno a presentarsi con le prossime puntate.

Ebbene, nel mentre che attendiamo novità sui nuovi episodi, lo staff al lavoro sull'opera ha deciso di mostrare ai fan la cover ufficiale di quello che sarà il primo cofanetto Blu-ray e DVD dedicato alla nuova stagione, un prodotto ambito da molti di cui però, per ora, si hanno ancora ben poche informazioni. L'immagine - visionabile a fondo news - mette in mostra alcuni dei personaggi più famosi dell'anime in due diverse vesti, ovvero quella scolastica affiancata a un setting più spensierato e quella più movimentata, dove i nostri studenti vestiti con i propri costumi da Hero si stanno lanciando alla volta dell'azione.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4. Il franchise vedrà inoltre il sopraggiungere di una nuova pellicola a tema intitolata My Hero Academia: Heroes Rising.