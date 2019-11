My Hero Academia 4: svelati i successivi titoli delle nuove puntate

Come sapete, la nuova stagione è iniziata soltanto da poco, eppure, tra la puntata tra e la quattro, già è stata fatta una pausa di una settimana. E se dopo la prima puntata filler il nuovo arco narrativo inizia a ingranare, con l'episodio 04 di My Hero Academia le cose si stanno facendo molto più interessanti.

Dal titolo "Un destino avverso", in quest'ultimo episodio, non solo abbiamo potuto scoprire una macabra e pesante verità su All Might, ma ci siamo potuti imbattere anche in alcune scene che hanno richiamato la prima stagione di My Hero Academia facendo emozionare gran parte dei fan della serie.

Da ora in poi gli episodi dovranno uscire senza interruzione e con cadenza regolare, episodi di cui siamo a conoscenza dei titoli fino all'ottavo. Infatti, nelle prossime settimane, in ordine di pubblicazione andranno in onda le seguenti puntante:

05 "Coraggio! Andiamo Red Riot!"

06 "Argomento Spiacevole"

07 "PARTIRE!!"

08 "The Big 3: Suneater"

Come potete intuire dai titoli, il prossimo sarà per lo più incentrato su Kirishima. Garantiamo che sarà qualcosa di emozionante e che vi farà vedere Red Riot sotto una nuova luce. Sicuramente chi come noi legge il manga, potrà confermare senza ombra di dubbio quanto affermato in questa sede. A ogni modo, con gli aspiranti eroi che affiancano e apprendono da alcuni dei Pro Hero più forti, le cose iniziano a farsi davvero interessanti e le vicende entrano nel pieno di quello che sarà l'essenza di questo nuovo arco narrativo.

Voi state seguendo la quarta stagione o state aspettando che sia completa? Cosa ne pensate delle puntate fino a ora uscite? Fatecelo saperei nei commenti qui sotto.