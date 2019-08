My Hero Academia 4, svelato il character designer di Fatgum!

Il prossimo arco narrativo di My Hero Academia 4 sarà un po' più cupo del solito, proprio come aveva preannunciato il doppiatore di Todoroki. Infatti, la nuova saga avrà a che fare con alcuni temi molto forti, che difficilmente lasceranno lo spettatore impassibile dinnanzi alla nuova piega degli eventi.

My Hero Academia 4, dunque, a neppure 2 mesi dal suo debutto fissato al 12 ottobre, inizia già a far parlare di sé, per vi di un arco narrativo che sarà molto importante per la formazione come eroe del nostro protagonista Deku. Per questo motivo le aspettative per la quarta stagione dell'anime sono molto alte, soprattutto ora che vedrà al centro della scena Mirio Togata come co-protagonista di Izuku, un personaggio curato con particolare attenzione dal geniale Kohei Horikosi.

Ad accompagnare il duo, inoltre, ci saranno anche dei nuovi eroi, di cui uno di essi, Fatgum, è stato recentemente proposto su Weekly Shonen Jump svelando il suo charatcer designer ufficiale, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. Le carte stanno iniziando a svelarsi, ma è ormai tangibile l'attenzione e la cura che lo studio Bones sta riversando in questa nuova serie di My Hero Academia al fine di adattare una saga tanto complessa nel migliore dei modi. Epicità si alternerà a momenti cupi, dunque non resta altro che rimandarvi al mese di ottobre, all'inizio della stagione autunnale con il nuovo debutto dell'anime.

Vi invitiamo, infine, a recuperare l'immagine che ha reso virale la banca italiana, grazie alla collaborazione degli aspiranti eroi del manga di Horikoshi sensei.