My Hero Academia 4: svelato il vero nome di Overhaul

Con il sopraggiungere della quarta stagione di My Hero Academia, anime tratto dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kohei Hrikoshi, non abbiamo avuto un singolo istante per respirare a causa di tutte le novità e informazioni con cui siamo stati letteralmente bombardati per intere settimane.

Con le puntata che vengono pubblicate una dietro l'altra - anche su VVVVID -, sempre più rivelazioni, colpi di scena, personaggi e domande stanno venendo a bussare alla porta di tutti i fan del franchise. Ebbene, l'ultimo episodio dell'opera ha svelato un altro mistero, di fatto rivelando il vero nome del pericoloso e spaventoso Overhaul.

Il Villain si può tranquillamente configurare come il nemico più pericolo che Midoriya e i suoi compagni abbiano mai dovuto affrontare, un ragazzo dotato di un Quirk talmente devastante da poter porre fine alla vita di un essere vivente semplicemente toccando, una capacità che ovviamente può essere sfruttata in un infinito numero di modi.

Ebbene, ora però abbiamo ricevuto un altro dettaglio su questo strano e pericoloso individuo, un essere che tutti i fan del manga conosceranno sicuramente molto bene. Andando più nel dettaglio, Sir Nighteye ha infatti infine svelato che Overhaul si chiama in realtà Kai Chisaki. A quanto pare non si è ancora capito quali piani muovano i fili che il Villain controlla, ma di sicuro nelle prossime settimane scoprire tanti nuovi dettagli a riguardo.

Nel caso in cui foste interessati, ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del terzo episodio di My Hero Academia 4. Inoltre, al momento è attesa anche l'uscita di una pellicola dedicata al franchise e intitolata My Hero Academia: Heroes Rising.