My Hero Academia 4: trapelano in rete alcune immagini tratte dal secondo episodio

My Hero Academia 4 debutterà domani, 12 ottobre 2019, in anteprima speciale sul sito di streaming legale VVVVID. Secondo quanto trapelato sui social il primo episodio sarà un filler, ma a partire dal secondo - di cui potete vedere qualche immagine spoiler in calce all'articolo - si dovrebbe cominciare a fare sul serio.

Sfogliando le immagini visibili qui sotto, sia i fan dell'anime che quelli del manga noteranno un personaggio inedito. Il reporter che vedete nel secondo screen è infatti un personaggio creato appositamente per la serie televisiva ed andrà che intervistare alcuni componenti della 1-A. Il fatto che sia presente anche nel secondo episodio potrebbe significare che vedremo alcuni flashback.



L'episodio numero 2 è stato erroneamente confuso nei passati mesi con la premiere, in quanto è stato quello mostrato da Studio Bones in anteprima all'Anime Expo 2019. I fan non hanno preso troppo bene la scelta di partire con un episodio di recap, ma bisogna pur sempre ricordare che lo studio di animazione non ha mai esagerato con l'inserimento di filler durante le passate stagioni.

La nuova stagione di My Hero Academia dovrebbe coprire interamente i 42 capitoli della storia dedicati all'arco narrativo della Shie Hassaikai e si fermerà con tutta probabilità subito dopo la messa in scena dei corsi di recupero per la licenza provvisoria, sostenuti da alcuni studenti del Liceo U.A.

