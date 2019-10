My Hero Academia 4, il trepidante debutto di Eri in una clip esclusiva del terzo episodio!

Il secondo episodio di My Hero Academia 4 ha stupito i fan per il violento debutto di Overhaul, il villain della nuova saga dell'anime. Nonostante la sua particolare presentazione, Studio Bones non ha ancora finito di mozzare il fiato agli spettatori con una nuova fortissima ed emozionante scena.

Nel terzo episodio di My Hero Academia 4, infatti, Midoriya farà la conoscenza di Sir Nighteye, ex mente di All Might. All'interno della puntata, tuttavia, sarà presente l'ennesima scena ad impatto, in quanto farà la sua prima vera apparizione il personaggio della piccola Eri. La docile bambina, infatti, sarà protagonista di un particolare incontro con Deku, mentre tenta disperatamente di cercare aiuto.

Questa scena, che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sarà il motore scatenante del nuovo arco narrativo, ma anche il nuovo ostacolo da superare di Izuku per diventare un Pro Hero. In ogni caso, è innegabile come lo Studio Bones stia cercando di realizzare una trasposizione animata fenomenale, puntando moltissime attenzioni sulla componente emotiva.

Vi ricordiamo, infine, che la terza puntata dell'anime andrà in onda quest'oggi su VVVVID, salvo prendersi una pausa la prossima settimana. Il quarto episodio, salvo imprevisti e rettifiche, farà il suo debutto il 9 novembre.

E voi, invece, cosa ne pensate del trepidante incontro tra Deku e la piccola Eri? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio riservato qua sotto.