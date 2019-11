My Hero Academia 4: l'ultima puntata si è guadagnata il favore del pubblico

Come probabilmente saprete, recentemente è andata in onda la quarta puntata dell'ultima stagione di My Hero Academia, anime tratto dall'apprezzatissimo manga di Kohei Horikoshi, un episodio che ha saputo eccitare i fan per innumerevoli motivazioni, a partire dal lavoro d'animazione stesso.

La puntata, infatti, oltre ad aver messo in scena alcuni colpi di scena di grandissima importanza che avranno ovvie conseguenze sul proseguo degli eventi, ha saputo presentarsi al pubblico in forma smagliante grazie a un lavoro posto nei disegni e nelle animazioni che ha fatto impazzire i fan che sul web si sono lasciati andare a ogni forma di complimento possibile e immaginabile.

Tra le tante, vi è stata una scena in particolare che ha saputo convincere praticamente tutti, dal pubblico agli addetti ai lavori - scena che tra l'altro è anche estremamente importante -, un lavoro che ha ricevuto meritati elogi da ogni angolo del globo, segno di come l'opera stia venendo trattata con estrema attenzione, una necessità a dir poco impellente quando ci si trova davanti a una fanbase tanto numerosa quanto attenta a ogni dettaglio.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4, opera di cui recentemente è stata svelata anche la cover per il primo cofanetto Blu-ray e DVD.