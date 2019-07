My Hero Academia: ecco gli ultimi dettagli sul nuovo spinf-off in arrivo

Con il suo grande numero di personaggio e il suo universo decisamente vasto, l'opera manga di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, si sposa benissimo con il concetto di spin-off, che si sono rivelati un ottimo modo per espandere il mondo della serie e di recente ne è stato annunciato uno nuovo, My Hero Academia: Team Up Mission.

Come saprete, My Hero Academia ha già ricevuto nel tempo alcuni spin-off, come My Hero Academia Smash!! e Vigilante: My Hero Academia Illegals, che di recente ha rivelato nuove informazioni sul One For All, che si sono rivelate un grande successo tra gli appassionati.

Di recente, Shueisha ha rivelato nuove interessanti informazioni su My Hero Academia: Team Up Mission, che potete vedere anche in calce alla notizia. Questo spin-off vedrà i nostri eroi del liceo UA, operare in team nuovi, che non abbiamo mai avuto occasione di vedere nella serie principale.

Possiamo così scoprire che il nuovo manga, che sarà realizzato da Yoko Akiyama, autore di Saguri-chan Tankentai, vedrà la pubblicazione del primo capitolo, da parte di Shueisha, il prossimo 25 luglio, sulla rivista JUMP GIGA 2019 SUMMER Vol. 2 e continuerà il 2 agosto sul volume Saikyo Jump.

Infine, vi ricordiamo che l'ultimo capitolo di My Hero Academia ha rivelato una connessione tra Deku e Shigaraki.