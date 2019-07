My Hero Academia 4: vediamone un nuovo poster promozionale

Nel corso di queste ultime ore è stato mostrato un nuovo poster promozionale -visibile a fondo news - dedicato all'anime My Hero Academia, opera tratta dal manga scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi e di cui è attualmente attesa la quarta stagione.

Nel caso in cui non lo conosceste, il manga di My Hero Academia - lanciato nel 2014 - è ambientato in un mondo dove la maggior parte della popolazione possiede i cosiddetti Quirk, veri e propri superpoteri. Le persone si dividono così in due categorie, gli Hero, che tendono a usare le proprie abilità per il bene comune, e i Villain, che sono tutto l'opposto. Usare il Quirk in pubblico è reato a meno che non si possieda la nomina di Pro Hero, un supereroe registrato, tra i quali figura il tanto amato paladino della giustizia All Might.

La storia è incentrata su un adolescente, Izuku Midoriya, uno dei pochi a essere nato senza un Quirk e, di conseguenza, a essere deriso dal resto del mondo. Tutto cambia però il giorno in cui il Midoriya incontra All Might, il quale decide di cedergli il suo Quirk e di fargli da mentore nella sua nuova carriera da supereroe. Izuku entrerà a far parte di una vera e propria Accademia, il Liceo Yuei, dove farà nuove amicizie e incontrerà potenti nemici.

L'opera ha saputo riscuotere un grande successo che ha portato a un'esplosione del franchise, risultati che hanno convito alla realizzazione di un anime dedicato e di una lunga serie di prodotti a tema.