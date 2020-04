My Hero Academia 4: un video fan made sostituisce i protagonisti con dei gatti

My Hero Academia ha riscontrato un enorme successo sin dalle sue prime battute e continua ad accogliere nuovi fan anche grazie all'ottima realizzazione della serie animata. Non fa eccezione la quarta stagione, che ha messo in scena la vicende dello Shie Hassaikai. Un utente ha realizzato una versione alternativa dello scontro finale di questa saga.

La quarta stagione si è ormai conclusa e al momento gli appassionati possono consolarsi con un trailer della quinta stagione di My Hero Academia.

C'è però chi non si accontenta, come l'utente Twitter Mekhi Moss, che ha condiviso sul proprio profilo un video che riproduce la battaglia decisiva contro Overhaul in cui tutti i personaggi coinvolti hanno sembianze feline.

Vi lasciamo in calce il video completo.

La scena, animata in computer grafica, è stata realizzata in maniera impeccabile e, nonostante l'aspetto bizzarro dei personaggi, non manca quell'epicità presente anche nella versione dello Studio Bones.

Inoltre, gli effetti audio e la colonna sonora coincidono con quelli della battaglia originale e saranno facilmente riconoscibili da chi ha già visto lo scontro.

Non si tratta del primo lavoro di Mekhi Moss in questo stile ma in passato aveva già realizzato un tributo analogo ai protagonisti di One-Punch Man.

Cosa ne pensate di questo lavoro fanmade? E poi, sapevate della linea di vestiti a tema My Hero Academia?