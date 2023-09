My Hero Academia 400, data di uscita e teorie: un'uscita di scena con esplosione?

Le braci del One for All sono ormai spente da tempo, dal momento in cui All for One affrontò All Might a Kamino e quest'ultimo utilizzò tutto il potere che gli era rimasto, dopo averlo trasferito a Izuku Midoriya. È passato del tempo in My Hero Academia, ma le cose non sono cambiate, con le due nemesi di nuovo una di fronte all'altra.

La forza di All Might è venuta meno ma non il suo spirito combattivo, che si sta avvalendo di creazioni tecnologiche e ingegnose che si rifanno ai quirk dei suoi allievi prediletti. E così, da qualche capitolo di My Hero Academia, l'ex eroe ormai in pensione e la cui vita sta per terminare sta riuscendo a tenere testa a All for One, danneggiandolo e rallentandolo con una combinazione di attacchi. Ma non riuscirà a reggere ancora per molto.

My Hero Academia 400 sarà un capitolo importante, non solo numericamente per la cifra tonda, ma anche per quello che potrebbe raccontare. Con gli ultimi attacchi, All for One ha messo alle strette All Might e gli ha fatto dei gravi danni. Tuttavia, l'eroe ha risposto, ma non può resistere ancora a lungo vista l'integrità dell'armatura che sta scemando e l'energia in continua riduzione, senza contare le gravi ferite subite alle gambe e al busto. Resta ancora qualche carta da giocare, con All Might che potrebbe anche essere dotato di un dispositivo di autodistruzione che si ispira al quirk di Bakugo, capace di fare tanti danni ad All for One e rallentarlo ulteriormente.

My Hero Academia 400 arriverà il 18 settembre alle ore 17:00 su Manga Plus.