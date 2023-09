My Hero Academia 400: adesso Hagakure può diventare visibile! Ecco come

My Hero Academia sta ancora lavorando al suo atto finale e i suoi eroi vengono messi a dura prova. Abbiamo visto diversi ragazzi della 1-A dare il massimo e la banda sta ancora combattendo. Lo abbiamo visto ultimamente quando My Hero Academia ha messo Hagakure sotto i riflettori e ha appena rivelato un modo in cui la ragazza può diventare visibile.

Il tutto è venuto alla luce questa settimana quando il manga My Hero Academia ha fatto il check-in su Hagakure e Aoyama. La coppia è stata impegnata a combattere un aspirante Poison Ivy che è in grado di drenare le persone usando piante seminate nei loro corpi.

Dopo un lungo incontro, Aoyama è riuscito a bruciare il cattivo e una tonnellata dei suoi semi con l'aiuto di Hagakure. La ragazza usò i suoi poteri di rifrazione per diffondere la luce di Aoyama ovunque, bruciando le piante... ma il sovraccarico di luce ebbe un impatto particolare sulla ragazza.

Si scopre che l'improvviso afflusso di luce ha reso visibile Hagakure. È scioccata dalla piega degli eventi, così come Aoyama. Dopotutto, la ragazza non è stata vista quasi mai in piena vista da quando è iniziato My Hero Academia. Abbiamo visto il suo volto solo per un breve momento, ma questo incidente ha rivelato tutto l'aspetto fisico di Hagakure.

Ovviamente la ragazza era sconvolta da tutto questo pasticcio, ma Hagakure come una vera supereroina professionista si affretta a tornare al lavoro. Lei e Aoyama devono continuare a liberare gli eroi che sono stati seminati dallo scagnozzo abbattuto di Shigaraki. Dato ciò che ha imparato da questa esperienza, sembra che Hagakure possa aver trovato un modo per eliminare intenzionalmente il suo quirk dell'invisibilità se mai volesse essere vista.

Cosa c'è da aspettarsi nei prossimi capitoli? Al momento, All Might è stato messo alle strette da un nemico di lunga data, alias Stain. Tutti l'hanno creduto morto fino a pochi capitoli fa, invece è tornato per questo finale di serie. Nel mentre Horikoshi è stato accusato di eccessiva sessualizzazione durante il capitolo 400 di My Hero Academia proprio per queste ultime e particolari scene di Toru.