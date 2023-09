My Hero Academia 400: l'intervento a sorpresa di un serial killer

La battaglia finale tra All Might e All For One si sta svolgendo nell'arco narrativo conclusivo di My Hero Academia. La corazza ipertecnologica di cui Toshinori Yagi è dotata è quasi completamente in frantumi, ma l'ex Simbolo della Pace è riuscito a piazzare un colpo decisivo. Sarà davvero sufficiente a fermare il Re del Male?

In My Hero Academia 399 abbiamo visto due eroi della 1-A brillare e il successivo capitolo dell'opera riparte da quel preciso momento. La coppia Aoyama/Hagakure è riuscita a fermare il temibile Kunieda, un villain che da solo era riuscito a sconfiggere numerosi Pro Heroes. Nel capitolo 400 di My Hero Academia accade però qualcosa di particolare. Per la prima volta, l'invisibile diventa visibile.

Probabilmente a causa dello stress accumulato in battaglia, il Quirk di Hagakure subisce una sorta di glitch. Invisible Girl diventa all'improvviso visibile. Tuttavia, non c'è tempo per festeggiare, poiché nonostante lo stato d'incoscienza, il Quirk di Kunieda è ancora in funzione. I due giovani eroi decidono dunque di collaborare e di distruggere le piante di Kunieda con un ultimo sforzo.

A quel punto il capitolo 400 di My Hero Academia ritorna sullo scontro tra All Might e All For One. Il villain è stato colpito dal raggio laser arrivato dall'alto e sparato da Hercules. Questo attacco è ispirato non solo ad Aoyama, ma anche alla battaglia tra Star and Stripe contro Shigaraki. Tuttavia, All Might è gravemente ferito nella zona inferiore del corpo.

Hercules infine non regge ed esplode, liberando un All For One regredito ulteriormente. Rappresentato ora come un bambino che emana luce, proprio come la prima persona ad aver mai sviluppato un Quirk, il villain è pronto a mettere fine alla battaglia. Tuttavia, all'improvviso si immobilizza. L'Hero Killer Stain ha fatto ritorno schierandosi dalla parte di All Might e leccando il sangue di All For One. Con l'uscita di My Hero Academia 401 toccherà ad All Might infliggere il colpo decisivo e finale, un attacco probabilmente ispirato a Bakugo.