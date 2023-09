My Hero Academia 400: quali sono le vere origini di All for One? Ascoltate questa teoria!

L'ultimo capitolo in uscita del manga di My Hero Academia, il numero 400, ha scatenato delle teorie folli circa l'origine del più cattivo dei villain, nonché nemico di All Might, All for One. Nonostante tutto, di questo personaggio così importante nella storia della serie si conosce ancora ben poco.

Mentre l'Arco della Guerra Finale sta per raggiungere il suo climax, con il culmine della lotta tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, i loro rispettivi predecessori All Might e All For One sono impegnati nel loro personale scontro all'ultimo sangue.



Anche senza il suo One for All, All Might si è dimostrato pieno di risorse, combattendo con una tuta in stile Iron Man carica di adattamenti tecnologici e utilizzando tutte le peculiarità della Classe 1-A, da cui ha potuto a sua volta apprendere ed imparare.

Mentre la battaglia si svolge, All Might scopre un dettaglio chiave su All For One: il suo quirk Rewind che ha utilizzato per ripristinare la sua piena potenza e vitalità gli permette di diventare sempre più forte dopo ogni piccolo danno da lui subito. Nel capitolo 400 di My Hero Academia, All Might spinge la battaglia al punto in cui la forma fisica di All For One regredisce all'età di un ragazzino.

Tuttavia, quando viene rivelata la forma da adolescente di All For One, All Might nota un dettaglio significativo sul suo aspetto: "Tutto il suo corpo brilla?!" Se ricordate l'incipit di My Hero Academia, che viene ricordato ad ogni inizio episodio della serie anime, allora potreste sapere anche che la storia delle origini di MHA è iniziata proprio con un unico bambino molto particolare: il bambino luminescente.

Quel bambino, e la metafora divina che rappresentava, emetteva una luce brillante dall'interno del suo corpo, dimostrando che i poteri di cui si parlava nelle leggende adesso sarebbero stati alla portata di tutti. Ma quanto è probabile la teoria secondo cui All For One è il Luminescent Baby? In apparenza, sembra che la sequenza temporale non corrisponda, ma non è esattamente confermato.

Sappiamo che l'apparizione del Luminescent Baby ha scatenato un'intera ondata di unicità che sono apparse nel mondo. Quando i criminali manifestarono i loro poteri, rappresentando prima ondata di supercriminali, la società sviluppò nuovi pregiudizi nei confronti di individui dotati di Quirk.

Gli umani senza poteri formarono la prima era dei Vigilantes per combattere i supercriminali, mentre All For One apparve per la prima volta sulla scena come un aspirante salvatore, manipolando i Quirk per creare "equilibrio" mentre stava segretamente creando il suo personale esercito malvagio.

L'esatta sequenza temporale di tutti questi eventi non è mai stata definita concretamente in My Hero Academia, quindi c'è spazio per teorizzare che All For One è lo stesso uomo che per primo ha avviato l'intero processo. Tuttavia, non è chiaro come questa rivelazione possa essere a tutti gli effetti rilevante nella storia, oltre a rendere il regno malvagio di All For One ancora più orribile e tragico, nella sua caduta da bambino pieno di luce a mostro malvagio affamato di potere.