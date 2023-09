My Hero Academia 400: perché quel villain si sta opponendo ad All For One?

Il capitolo 400 di My Hero Academia ha messo All For One alle strette. Benché privo di Quirk, un Toshinori Yagi in versione corazzata e ipertecnologica sta riuscendo a opporsi al potente signore del male. Finalmente, giungono i soccorsi per Armored All Might, ma non è né un Pro Heroes, né uno studente della Classe 1-A dello Yuei.

Non c'è solo Toru Hagakure in My Hero Academia 400. Alla ragazza invisibile, ora divenuta visibile, segue la lotta tra All Might e All For One. L'ex Simbolo della Pace è riuscito a intrappolare il villain in un potente laser giunto dall'alto. Tuttavia, Hercules non regge lo sforzo e finisce in frantumi. A quel punto All For One è libero e pronto a farla finita, ma un pericoloso criminale gli si oppone fornendo copertura ad All Might.

Ad aiutare All Might in My Hero Academai 400 è Stain, l'Hero Killer. Ma per quale motivo sta agendo in favore degli Heroes, scontrandosi con All For One? L'ideologia dietro Stain è chiara sin dalla sua primissima apparizione.

Stain muove una critica alla società degli eroi, opponendosi agli heroes fasulli che si ergono a paladini della società solamente per guadagnare vile denaro. Una delle poche persone rispettate da Stain è All Might, il più puro tra gli eroi.

Già dalla fuga dal Tartaro avevamo visto Stain non seguire All For One, e anzi aiutare la società degli eroi fornendo preziose informazioni proprio a Toshinori Yagi. Peraltro, proprio grazie a Stain l'ex numero uno ha intuito l'importanza del Simbolo della Pace e il ruolo che avrebbe potuto giocare in questa guerra finale contro i villain. D'altro canto, All Might è la figura di riferimento per Stain, l'eroe che incarna il suo ruolo alla perfezione. Non c'era dunque alcun dubbio che Stain avrebbe aiutato All Might muovendosi contro All For One.