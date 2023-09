My Hero Academia 400, il Re del Male torna bambino: il nuovo aspetto di All For One

In questo Atto Finale di My Hero Academia stiamo facendo la conoscenza di un All For One completamente diverso rispetto a quello che fece il suo esordio all'inizio della storia. Il Re del Male ha perduto ormai da diverso tempo il suo respiratore, mostrando il suo vero volto. Il villain, però, muta nuovamente il suo aspetto.

Nel capitolo 363 di My Hero Academia All For One mostrava il suo vero volto. A distanza di meno di quaranta capitoli, tuttavia, il villain è ormai irriconoscibile. All Might sta riuscendo nel suo intento e la regressione continua a colpire il corpo di All For One.

In seguito alla battaglia con Endeavor e Hawks nelle fasi iniziali dell'Atto Finale, All For One ha fatto ricorso a uno dei proiettili creati da Overhaul. Il potere della piccola Eri sta facendo ringiovanire il villain, che ha potuto mostrarsi nel prime della sua forza. Tuttavia, ciò potrebbe anche ucciderlo.

Come intuito da All Might, a ogni duro colpo subito, All For One regredisce di uno stato. Da adulto in piena forma, il Simbolo della Pausa era divenuto poco più che un adolescente. Toshinori Yagi è riuscito però in un'altra impresa.

In My Hero Academia 400 All For One viene messo alle strette dalla furbizia tattica di All Might e dai gadget ipertecnologici di Hercules. All For One è diventato un bambino, anche più piccolo degli studenti del primo anno della Yuei. La particolarità di questa sua nuova regressione sta tuttavia nel fatto che vediamo il suo corpo brillare, esattamente come si diceva del primo bambino a sviluppare un Quirk. Che questo luccichio stia ad indicare che sia in realtà All For One il primo essere umano ad aver manifestato un Quirk?