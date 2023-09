My Hero Academia 400: il ritorno di un potente villain sorpende i fan!

My Hero Academia si sta avvicinando al culmine dello scontro finale tra All Might e All For One, e gli ultimi momenti del nuovo capitolo del manga hanno sorpreso con il perfetto ritorno di Hero Killer Stain nella serie!

All Might si è trovato nel bel mezzo del suo conflitto finale contro il suo più grande nemico, poiché ha utilizzato tutti i tipi di trucchi per rallentare All For One prima che il cattivo possa interferire nella lotta di Izuku Midoriya con Tomura Shigaraki. È stato un compito molto più facile a dirsi che a farsi, come tuttavia i fan si aspettavano.

I recenti capitoli di My Hero Academia hanno mostrato come le lezioni apprese da All Might guardando i giovani eroi di Classe 1-A in azione abbiano fatto abbastanza per aiutarlo a tenere il passo con il crescente potere di All For One.

Nonostante ciò, la situazione sembra degenerare sempre di più, dal momento che ogni mossa di All Might fa in modo che il villain diventi sempre più giovane ed esponenzialmente più forte ogni momento che passa. Nonostante il cattivo stesse quasi per cedere, ha ricevuto un aiuto a sorpresa da Stain, l'Hero Killer, che è comparso sul campo di battaglia per tenere a bada All For One con il suo quirk.

L'ultima volta che abbiamo visto Stain, stava facendo un discorso di incoraggiamento ad All Might quando l'ex eroe numero uno si sentiva come se avesse deluso Deku. Stain ha contribuito a ispirare All Might a diventare il tipo di figura di spicco che era e il cattivo ha rivelato che si sentiva ancora come se All Might fosse l'incarnazione dell'eroismo che era prima.

Stain ha quindi leccato del sangue di All Might, facendo in modo che quest'ultimo si bloccasse improvvisamente. Come andranno le cose d'ora in poi? Potrebbe essere difficile per Toshinori continuare la battaglia in uno spietato due contro uno.