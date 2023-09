My Hero Academia 400 potrebbe aver rivelato il successore di Deku e One For All

Da ormai qualche tempo My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo finale. Capitolo dopo captiolo la serie shonen di Kohei Horikoshi si sta avvicinando all'epilogo, ma i fan sono sicuri che My Hero Academia continuerà un nuovo protagonista. L'erede di Deku e One For All sembra essere stato rivelato dall'ultimo capitolo pubblicato.

In My Hero Academia 400 Hagakure diventa visibile, ma non solo. Il capitolo, che traglia il traguardo dei 400 pubblicati, prosegue lo scenario di battaglia tra All Might e All For One mettendo in grave difficoltà il Re dei Villain.

All For One è alle strette in My Hero Academia 400 e pur riuscendo a sfuggire al raggio laser sparato da Hercules l'antagonista appare quasi sul punto della sconfitta. All For One subisce una nuova regressione che lo porta a un'età infantile.

Mentre il combattimento tra All Might e All For One prosegue, l'autore ci ricorda che la loro battaglia è trasmessa in mondovisione. Kohei Horikoshi si sposta probabilmente in un paesino africano, dove un bambino di carnagione scura sta guardando la lotta di All Might in televisione. Il ragazzino chiede a sua nonna chi sia quel mingherlino che sta combattendo, ma l'anziana signora non sembra interessata alla situazione. Quando infatti il bimbo chiede cosa succederà in caso di vittoria o sconfitta, la vecchietta risponde che sono quesitioni che non li riguardano, poiché stanno accadendo in una terra molto lontana. Il bimbo, tuttavia, prega per la vittoria di quel mingherlino sconosciuto.

Secondo alcune teorie dei fan, questo bambino al momento senza nome sarà colui che andrà a ereditare il One For All da Izuku Midoriya, divenendo il protagonista di un eventuale sequel di My Hero Academia. Vi ricordiamo tuttavia che One For All sta divenendo un potere troppo grande per essere ereditato da un senza Quirk e che dunque Deku potrebbe esserne l'ultima Vestigia.