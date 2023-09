My Hero Academia 400 spoiler e immagini: sangue ed eroismo

Non c'è più tempo, gli eroi devono vincere per fermare la distruzione portata da All for One e Tomura Shigaraki. Se quest'ultimo sta affrontando Deku in disparte, al centro di My Hero Academia c'è invece il primo. Gli ultimi capitoli sono stati dedicati infatti alla battaglia tra All Might e All for One.

Colpo dopo colpo, All Might ha provocato il nemico, e ciò sta facendo effetto. Gli spoiler di My Hero Academia 400 con immagini, disponibili nella galleria in basso, raccontano di come Aoyama abbia sconfitto Kunieda grazie all'aiuto di Hagakure. Quest'ultima diventa visibile e nuda, vergognandosi per la situazione. Intanto, il ragazzo sorride e decide di dare il tutto per tutto, essendo il suo ultimo giorno da studente della Yuei.

La battaglia poi prosegue con All Might che aveva schivato il laser, mentre All for One è stato colpito in pieno. Il villain tenta di fuggire, ma viene fermato dall'attacco ispirato a Earphone Jack, che gli causa altri danni. All Might è sempre più ferito e stanco, con l'armatura che cade a pezzi, ma ride e ride, con la gioia che non gli fa sentire il dolore. Continua a provocare il suo nemico, dicendo che avrebbe dovuto mirare alla testa, quando All for One diventa visibilmente bambino e inizia a far crescere un altro arto.

Sta per attaccare, quando improvvisamente si blocca: è Stain che ha leccato il sangue di All for One e l'ha così bloccato. Adesso è il momento dell'attacco, riuscirà All Might a sconfiggere l'avversario più pericoloso di My Hero Academia?