My Hero Academia 400: alle strette! La crisi di All for One

Giovani e adulti si stanno dando da fare per arginare l'avanzata dei villain che si è consumata negli ultimi anni in My Hero Academia. Sotto la guida di All for One, l'esercito guidato da Tomura Shigaraki si è avventato contro la società, sferrando attacchi in più occasioni e mettendo gli heroes alle strette.

Però tutti combattono. Hagakure e Aoyama resistono, ed è da loro che parte My Hero Academia 400. Al rientro da una pausa, il mangaka si concentra sui due ragazzi che hanno sconfitto un pericoloso villain in grado di far crescere piante e di risucchiare la vita dai suoi avversari. Soltanto che l'attacco ha reso Hagakure visibile e questo ha portato a momenti di imbarazzo. Aoyama è deciso a dare il tutto per tutto, essendo il suo ultimo giorno da studente della Yuei.

Altrove, il raggio laser di All Might sta ancora colpendo All for One. L'eroe è riuscito a scansarsi in tempo usando alcuni strumenti, ma poi usa un attacco sonoro alla Earphone Jack per continuare a colpire il nemico. Sorride sempre, anche quando viene attaccato da All for One, quando viene ferito al volto e la sua armatura parzialmente distrutta. Ormai il fisico di All Might sta cedendo, ma la sua gioia riduce il dolore, ma deve fare in fretta.

All for One riesce a liberarsi del raggio laser distruggendo la piattaforma che lo generava e ora è libero, ma è diventato un bambino. Sta per lanciare un nuovo attacco quando improvvisamente si blocca: è arrivato Stain che ha usato il suo potere leccando il sangue del villain, rendendolo quindi incapace di muoversi. Adesso è il momento dell'attacco di All Might, sarà quello definitivo?