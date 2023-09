My Hero Academia 401: l'addio a un non-hero che fa male

Ci si è chiesti per tanto tempo quale sarebbe stato il destino di Stain, l'ammazza eroi che è stato un grande avversario in My Hero Academia durante una delle prime saghe del manga. Infatti, nei vicoli oscuri delle grandi città, questo uomo bendato dallo sguardo omicida uccideva gli eroi senza scrupoli, in nome di un ideale malsano.

E la risposta è arrivata di recente, con il suo ritorno in My Hero Academia, consolidato da ciò che avviene adesso, nel nuovo capitolo del manga. My Hero Academia 401 si concentra molto su Stain, tanto che è lui ad aprire la scena. All for One ha il corpo bloccato perché l'ammazza eroi ha trovato una goccia di sangue in giro prima di arrivare sul campo di battaglia, capendo che non era di All Might. E così l'ha conservato per utilizzarlo al momento opportuno.

Tuttavia, il villain supremo espelle tutto il suo sangue, evitando il contrattacco nemico. Infatti, All for One aveva previsto questa possibilità sin dall'evasione di Tartarus, quando l'ammazza eroi aveva rifiutato di unirsi agli altri cattivi. Così, sfruttando alcuni suoi quirk, All for One elimina il pericolo di immobilizzazione e attacca Stain con una bocca gigante, lanciandolo poi via. In pochi attimi, Stain viene assaltato e ucciso da All for One, con All Might che non riesce ad arrivare in tempo.

Ma non è finita, perché All for One lancia un attacco micidiale a malapena difeso dagli ultimi resti di Hercules. L'eroe, in fin di vita, ricorda la sua maestra e il suo amico Sir Nighteye, riuscendo a risollevarsi per l'ultima volta. Ma All for One sta osservando la Yuei, e ora è abbastanza vicino per teletrasportarsi, concludendo il capitolo.