My Hero Academia 401: questo cliffhanger mostra la forza di All Might

My Hero Academia sta affrontando l'arco finale del suo manga. All Might e All for One sono i protagonisti di un'intensa lotta, la più attesa dei fan: finalmente potremo sapere chi l'avrà vinta fra questi nemici di lunga data. Ognuno dei due sta sfoggiando tutte le loro mosse più potenti ma presto il combattimento arriverà ad una conclusione.

Mentre Toshinori continua a sfoderare mosse potenti e a infliggere danni ad All for One, il villain continua a diventare sempre più forte. Nello scorso capitolo un serial killer è sorprendentemente intervenuto per difendere All Might ma My Hero Academia 401 ha detto addio a Stain, che ha sempre supportato l'ex eroe numero uno per la sua purezza.

L'intervento di Stain ha colto alla sprovvista i lettori, che non si aspettavano un debutto del genere durante questa lotta, ma non All for One. Il potente villain aveva previsto un simile attacco e ha utilizzato un quirk altrettanto forte che potesse contrastare l'unicità dell'Hero Killer.

All Might è alle strette. Il simbolo della pace però non può cedere, soprattutto quando il capitolo 401 mostra Toshinori avere delle visioni della sua maestra e mentore, Nana Shimura, e il suo compagno di vecchia data Sir Nighteye.

Entrambi lo hanno aiutato a crescere e a diventare l'eroe che è stato fino ad adesso; le loro morti hanno rappresentato un momento difficile per All Might, proprio per questo non può cedere e deve continuare a combattere anche per loro.

Con una ferita importante e molto sangue a terra, un All Might quasi sfinito cerca di prendere in mano le ultime forze che gli restano per continuare a combattere. E' ancora presto per vedere il Simbolo della Pace sconfitto!

Cosa vedremo nel capitolo 402 di My Hero Academia? L'uscita è prevista per la prossima settimana e al momento sono disponibili alcune teorie su quello che accadrà prossimamente.