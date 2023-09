My Hero Academia 401: un cliffhanger mostra il ritorno questo eroe!

Gli ultimi capitoli del manga di My Hero Academia hanno visto il ritorno di diversi personaggi che i lettori hanno incontrato precedentemente nella storia. Da Stain a Nana Shimura e Sir Nighteye, in un flashback, sembra che l'opera di Kohei Horikoshi stia per dare il bentornato al suo protagonista.

Il capitolo 401 di My Hero Academia ha visto il ritorno atteso di un villain. Questa entrata in scena è stata particolarmente inaspettata: i lettori non credevano che l'Hero Killer, Stain, avrebbe debuttato nella lotta fra All for One e All Might in difesa di quest'ultimo.

Purtroppo il villain All for One aveva immaginato questo intervento e ha immediatamente eliminato dai giochi Stain. Nell'ultima parte del capitolo 401, un All Might quasi stremato ha cercato di fare il possibile per tornare a combattere come un vero vincente.

Sono disponibili gli spoiler per il capitolo 402 di My Hero Academia ma, come ha svelato l'ultimo cliffhanger, i fan potrebbero già sapere cosa attenderà loro. All Might ha fatto il possibile affinche Shigaraki e il suo capo non si incontrassero e intanto Deku sta affrontando un combattimento proprio contro il noto villain.

Tuttavia, viste le condizioni di Toshinori al momento, All for One potrebbe davvero dare una mano al suo erede Tomura e intervenire nel combattimento. Questo potrebbe mettere decisamente in pericolo il giovane eroe.

Com'è stato visto nei precedenti capitoli, dal momento che All for One ha condiviso il proprio quirk con Shigaraki Tomura, il più forte dei villain può prendere il controllo della mente del proprio erede e combattere a suo piacimento. Shigaraki non apprezza il fatto di essere comandato dal suo "mentore" e questo potrebbe scaturirne una ribellione.

Ricordiamo che il piano di Deku è quello non di sconfiggere il proprio nemico ma anzi di salvarlo e redimerlo. Molti lettori non sono d'accordo con questa scelta dell'eroe ma, conoscendo la sua testa calda, potrebbe davvero riuscirci.