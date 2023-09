My Hero Academia 401 data di uscita e teorie: la rivalsa di un villain

Tutti gli eroi che hanno scelto di percorrere il proprio cammino fino alla fine, senza abbandonarsi alla disperazione, stanno combattendo sul campo di battaglia. Ormai è chiaro che si sta avvicinando la fine di My Hero Academia, con una vittoria che starà dalla parte o dei villain o dei protagonisti eroici che da tempo resistono.

Aoyama sta combattendo insieme ad Hagakure, insieme hanno sconfitto Kunieda. È soltanto una delle tante vittorie ottenute dagli heroes nel corso degli ultimi capitoli del manga di Kohei Horikoshi. Ma, come ben sanno i lettori di My Hero Academia, la situazione rimane estremamente complessa viste le forze in campo e, soprattutto, per la presenza dei due temibili generali nemici. Tomura Shigaraki viene trattenuto da Deku, ma intanto nell'occhio del ciclone c'è finito lo scontro tra All for One e All Might.

My Hero Academia 401 farà fare un passo in avanti a questo duello che sa tanto di conclusione per entrambi i personaggi. L'intervento di Stain è stato fondamentale, con All for One che è stato bloccato dal quirk del villain. Dopotutto, Stain ha un proprio codice morale che lo rende idoneo per questo ruolo, soprattutto perché è riuscito ad aiutare All Might, uno dei pochi eroi che venera. Ed è proprio quest'ultimo ora a dover dare il colpo di grazia al suo nemico, sperando di fargli abbastanza danni per poterlo trattenere e indurlo a una regressione definitiva.

My Hero Academia 401 esordirà domenica 24 settembre su Manga Plus.