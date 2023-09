My Hero Academia 401 mostra una delle scene più emozionanti del manga

Il creatore del manga di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, si sta impegnando particolarmente per rendere il suo finale di serie memorabile. Gli ultimi capitoli in uscita non stanno deludendo le aspettative dei suoi lettori. Intanto, l'epilogo è sempre più vicino.

My Hero Academia non ha mai nascosto di essere, fra le tante cose, una serie strappalacrime. I momenti drammatici presenti nell'opera sono molteplici e lo si comprende sin dall'inizio, quando un Midoriya bambino ha visto i suoi sogni infrangersi quando scopre di non avere nessun quirk e non poter diventare un eroe.

Anche nel suo atto finale non sono mancati momenti che hanno prosciugato le lacrime dei suoi lettori. L'ultimo capitolo in uscita di My Hero Academia, il numero 401, ha visto la morte di un potente villain venuto a sorpresa in difesa dell'eroe All Might. Questo, tuttavia, non è stato il momento più triste del capitolo.

Nella lotta fra All for One e All Might, sebbene l'ex eroe numero uno ormai senza quirk abbia sferrato dei colpi estremamente potenti con il proprio arsenale, il villain continua a diventare sempre più forte e a ringiovanirsi dopo ogni attacco fisico subito.

All Might, al contrario, sta per essere quasi sconfitto. Il Simbolo della Pace continua a perdere sangue ed è un cattivo segno. Tuttavia, quando sembrava che stesse per cedere, gli si riaffiorano i ricordi di due persone, ormai decedute, che lo hanno reso l'eroe che è oggi.

I due sono Nana Shimura, una dei sette possessori del One for All e sua mentore, e il suo compagno e collega Sir Nighteye. Questi personaggi rappresentano rispettivamente l'ottimismo e il pessimismo nella mente di Toshinori, ma chi gli dà la forza per tornare a combattere è proprio Nighteye.

"I tuoi oggetti di supporto, le tue gambe, tutto ciò che ti è stato dato... è tutto inutile adesso. Non puoi più combattere. Tuttavia, non sei ancora morto", ha affermato il suo compagno. All Might è ancora lontano dall'essere sconfitto. Questo cliffhanger di My Hero Academia mostra la forza di All Might.