My Hero Academia 401, un passo più vicino alla vittoria

La battaglia tra All Might e All For One è giunta al suo climax. Dopo un lungo combattimento in cui All Might è riuscito a far tornare All For One bambino, i due nemici di sempre si scambiano gli ultimi colpi. Nel capitolo 401 di My Hero Academia l'alleanza che si è venuta a formare tra un eroe e un villain viene calpestata.

In My Hero Academia 400 All For One era stato messo alle strette dall'arrivo di Stain. L'Hero Killer era riuscito a immobilizzare il signore del crimine assaporando il suo sangue, ma come vediamo nel successivo capitolo dell'opera di Kohei Horikoshi All For One ha sempre una risposta a qualsiasi evenienza.

My Hero Academia 401 comincia con un flashback in cui Stain racconta ai lettori come abbia fatto a raggiungere All Might. È stato grazie alla conversazione ascoltata di nascosto da Iida e Shoto che l'ex Hero Killer ha intuito la posizione del Simbolo della Pace.

Tornati al presente, All Might e Stain provano un attacco combinato, ma una combinazione di Quirk di All For One respinge il loro tentativo. Il Demon Lord riesce a liberarsi dal potere di Stain attraverso un Quirk che altera la composizione del suo sangue. All For One aveva già supposto che Stain gli si sarebbe schierato contro, poiché fu l'unico a non seguire le sue parole durante la fuga del Tartaro.

Libero dalla paralisi di sangue di Stain, All For One si lancia all'attacco proprio dell'Hero Killer, che viene scaraventato via e colpito duramente. Presumibilmente All For One riesce anche a sottrargli il Quirk, per poi passare all'attacco di All Might. Nonostante l'ultima difesa di Hercules, Toshinori Yagi è ormai in fin di vita, con la metà inferiore del suo corpo ormai inutilizzabile. La sua mente, però, cerca ancora di mantenerlo in combattimento.

Anche nel mezzo dello scontro, All For One è riuscito ad avvicinarsi a Tomura Shigaraki e ora è in grado di utilizzare il Qurik di teletrasporto per raggiungere il suo pupillo. Prima che possa farlo, però, All Might è pronto a quello che probabilmente sarà il suo ultimo attacco.