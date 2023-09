My Hero Academia 401: il ritorno di questo villain era il più atteso dai fan

Il manga di My Hero Academia sta per raggiungere il proprio epilogo. Precedentemente la serie ha affrontato l'intensa lotta tra Ochaco Uraraka e Himiko Toga che si è conclusa non come sperato, sebbene gli eroi abbiano vinto anche questa volta. Adesso l'opera si sta focalizzando sull'intensa battaglia fra All for One e All Might.

Il capitolo 400 di My Hero Academia si era concluso con un cliffhanger che mostrava l'intervento di Stain, l'Hero Killer, in battaglia. L'ultima volta che i fan avevano visto questo villain è stato in una conversazione emozionante con All Might, che l'ha spinto a continuare ad essere l'eroe che è sempre stato anche senza il suo quirk.

Sebbene la maggior parte dei lettori pensasse che Stain sarebbe intervenuto in battaglia per dare man forte ad All for One, non è stato così. Sorprendentemente, ma non troppo, Stain ha cercato di aiutare un Toshinori quasi sfinito dalla lotta.

Come ha sempre detto il noto Hero-Killer dall'inizio della serie, l'unico eroe di cui prova una stima profonda è proprio All Might, l'ex eroe numero uno e Simbolo della Pace. L'unico, secondo lui, che desidera salvare le persone per una missione personale e non per soldi o per lavoro.

Sfortunatamente, l'intervento di Stain durante la lotta contro All for One non è stato utile. Nonostante il debutto a sorpresa in scena, il potente villain aveva immaginato un simile 'tradimento' e ha usato uno dei suoi quirk, chiamato "Antigen Swap", per difendersi dall'unicità di Stain.

Cosa succederà nel prossimo capitolo? All Might è sfinito, ma il ricordo di questi due suoi amici di vecchia data in My Hero Academia gli hanno dato la forza di continuare a combattere e a non cedere davanti al suo più grande nemico.