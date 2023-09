My Hero Academia 401 spoiler e immagini: un atto lunatico

È tornato un villain in My Hero Academia che era creduto da tempo fuori dai giochi. Tuttavia, la sua presenza si sta rivelando fondamentale per tenere a bada il cattivo più forte di sempre insieme ad All Might.

Si parte con un brevissimo flashback. Gli spoiler di My Hero Academia 401 partono col mostrare Stain che sta raggiugendo il campo di battaglia e più si avvicina, più i detriti aumentano, finché non scorge del sangue. Conoscendo il sangue di All Might, Stain deduce che non è quello dell'eroe ma del nemico che sta combattendo. Ed è stato così, dato che All for One viene immobilizzato. Tuttavia, il cattivo non se ne sta con le mani in mano.

Utilizzando una combinazione di poteri, espelle tutto il suo sangue e ne crea di nuovo con un fattore genetico diverso, una contromisura a cui aveva pensato proprio sapendo che Stain si sarebbe rivoltato contro di lui. Dice anche che l'espulsione di sangue gli ha ridato razionalità e così attacca l'altro villain, afferrandolo con una bocca gigante. Stain viene stritolato e poi lanciato via, atterrando in una sala giochi dopo aver distrutto diversi palazzi. All for One si avventa poi su di lui, apparentemente uccidendolo, mentre All Might non riesce ad arrivare in tempo. Quel poco che rimane di Hercules si trasforma in scudo e difende l'eroe da un attacco devastante.

Con le gambe che non rispondono, con un braccio andato e poche energie rimaste, All Might ripensa a Nana Shimura e a Sir Nighteye, che gli danno di nuovo forza. Sempre sorridente, richiama il suo nemico, che invece sta osservando la Yuei in caduta libera. All for One adesso è abbastanza vicino per usare il suo teletrasporto e andare così sul campo di battaglia principale di My Hero Academia, cosa farà?