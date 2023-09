My Hero Academia 402, data di uscita e teorie: fuga o combattimento?

Le provocazioni di All Might hanno avuto effetto: All for One, ringiovanito, si è fermato per affrontarlo, nonostante non ce ne fosse bisogno. E così gli ultimi capitoli di My Hero Academia si sono concentrati sul raccontare la battaglia tra i due vecchi nemici. La nuova generazione può attendere, con loro che se le sono date di santa ragione.

Il campo di battaglia è molto vicino al luogo in cui sta cadendo la Yuei, e ciò vuol dire che All for One è vicino a destinazione. E infatti è ciò che si vede nel capitolo 401 di My Hero Academia: il villain finale ha tolto di mezzo Stain e ha anche distrutto totalmente l'armatura e gli strumenti di supporto di All Might. Non gli resta che teletrasportarsi per arrivare dove vuole, tuttavia l'eroe è ancora vivo e vegeto, nonostante le gravi ferite.

Riuscirà All Might a provocarlo ancora in My Hero Academia 402? Da quando il villain ha espulso tutto il suo sangue, sembra che abbia ricominciato a pensare più lucidamente. Considerato che l'eroe è soltanto un morto che cammina, All for One potrebbe completamente ignorarlo. Ciò potrebbe significare che il cattivo si catapulterà sul campo di battaglia di Deku VS Shigaraki. Quindi, Kohei Horikoshi potrebbe spostare proprio su di loro l'attenzione momentaneamente, per poi regalare un colpo di scena finale con la comparsa di All for One.

My Hero Academia 402 verrà pubblicato su Manga Plus domenica 1 ottobre 2023 alle ore 17:00 in inglese e altre lingue.