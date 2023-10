My Hero Academia 402, un esplosione di lacrime: è la fine di QUEL personaggio?

I lettori di My Hero Academia 401 hanno salutato un non hero amatissimo. All For One è un passo più vicino al suo obiettivo, ma All Might, o quel che resta di lui, non è ancora disposto ad arrendersi. Nel capitolo 402 di My Hero Academia le lacrime sgorgheranno copiose.

Il duo improvvisato formato da Armored All Might e Stain non si è rivelato sufficiente per fermare All For One, il quale ha sempre un piano B a sua disposizione. Il re dei villain è riuscito a liberarsi dalla paralisi a cui era stato sottoposto e poi a uccidere l'Hero Killer e a ferire gravemente Toshinori Yagi.

Il capitolo 402 di My Hero Academia si apre con la polizia che festeggia due importanti vittorie, quelle di Shoto e Ochaco su Dabi e Toga. Giungono buone notizie anche dalla fortezza volante dello Yuei, che senza più i cloni di Twice a minacciarne il volo, può riprendere a galleggiare nel cielo. Nel mentre, Deku combatte a distanza ravvicinata Tomura Shigaraki.

Ottenuta la vittoria su Stain e All Might, All For One si è ulteriormente avvicinato a Shigaraki. Sfruttando i suoi Quirk, ha cercato di imporre a Tomura di avvicinarsi a lui, ma la volontà del ragazzo è forte. Mentre un esausto e moribondo All Might tenta in tutti i modi di provocarlo, All For One decide di volare verso Deku e Shigaraki trascinando il suo rivale con sé.

Alla vista di All Might ridotto in condizioni pietose, Shigaraki prende in giro Midoriya. Il suo maestro ha bisogno del suo aiuto, ma se distoglierà l'attenzione allora lui ucciderà tutti i presenti alla U.A. Deku cerca in tutti i modi di trattenere le lacrime per non tornare a essere il piagnucolone di un tempo, ma quando la Vestigia di All Might nel mondo onirico di One For All comincia a svanire non riesce più a controllarsi ed esplode in un mare di lacrime.

Deku si è reso conto che quelli sono gli ultimi istanti di All Might, che con un ultimo atto di coraggio afferra il collo di All For One con l'ultimo arto meccanizzato ancora rimasto a disposizione. Mentre All For One ricorda il momento della morte di Nana Shimura, convinta che Toshinori lo avrebbe battuto, l'ex Simbolo della Pace lancia un'ultima provocazione. Se All For One venisse ferito gravemente ancora una volta, tornerebbe a essere un infante. Dunque, All Might decide di farsi esplodere il braccio con cui aveva agguantato il collo di All For One. All Might potrebbe essere morto, ma questo lo scopriremo solo con l'uscita di My Hero Academia 403.