My Hero Academia 402: All For One è già stato superato, ma da chi?

La resa dei conti finale tra All Might e All For One è giunta al termine. Nonostante il grande impegno dell'ex Simbolo della Pace, rimasto senza Quirk e armato solo di coraggio e un'armatura mecha, il verdetto dichiara All For One vincitore. Eppure, il Demon Lord di My Hero Academia è stato superato.

Battuta l'alleanza tra Armored All Might e l'Hero Killer Stain, All For One si impone come il più grande villain di My Hero Academia. Eppure, poco dopo la sua vittoria il Re del Male viene sbugiardato. C'è qualcuno di ancora più malvagio e potente di lui?

All For One è stato messo in grande difficoltà da All Might, che è riuscito a colpirlo duramente varie volte fino a farlo regredire a un'età molto giovane, simile o addirittura inferiore a quella dei protagonisti principali. Tuttavia, la battaglia con l'ex Number One Hero ha avuto fine proprio come si poteva prevedere. All For One ha vinto e vicinissimo a Tomura Shigaraki si è messo in contatto con lui per riportarlo a sé e portare a completamento il suo piano. Il suo erede, però, non è più una marionetta nelle sue mani.

Il piano di All For One prevedeva che egli si riunisse con Shigaraki per dare vita al malvagio supremo, dotato di un potete oscuro in grado di sottomettere il mondo. Eppure, Tomura Shigaraki si è ribellato ad All For One impedendo questa eventualità.

La volontà di Tomura Shigaraki si è rivelata talmente superiore a quella di All For One da non consentirgli di utilizzare il Quirk di teletrasporto. Per la prima volta, qualcuno è riuscito a fermare All For One, ma se ciò è potuto accadere non è solo merito della crescita di All For One. All Might ha portato All For One sull'orlo della sconfitta, indebolendolo e accorciando il tempo a sua disposizione per il completamento del suo piano malvagio. Il cliffhanger di My Hero Academia 402 verrà confermato o smentito con l'uscita di My Hero Academia 403.