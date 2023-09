My Hero Academia 402: riuscire a trattenere le lacrime

Si parla da anni della morte di All Might, un evento profetizzato anni addietro da Sir Nighteye. La sua ex spalla, che aveva un quirk in grado di prevedere il futuro, non fu molto ottimista su come si sarebbe conclusa la vita del grande eroe che ha fatto sognare e sentire al sicuro intere generazioni di cittadini di My Hero Academia.

Quel momento, però, è arrivato. All for One si è presentato davanti al grande eroe e All Might ha reagito bene sfruttando gli elementi di supporto a propria disposizione. My Hero Academia 402 però non lascia spazio a molte altre interpretazioni. La polizia ha osservato le vittorie di Todoroki contro Dabi e Uraraka contro Toga, e quest'ultima ha portato alla scomparsa dei Twice. Hatsune ora riesce a mantenere in volo la Yuei, mentre Deku sta affrontando Shigaraki lì vicino.

All for One ora è abbastanza vicino da teletrasportare Tomura, ma quest'ultimo rifiuta. Capendo che la volontà del ragazzo è ancora troppo forte, decide di andare lì di persona, ma portando con sé un All Might ormai stanco e senza più strumenti. Tomura avvisa Deku di ciò che sta per succedere: gli racconta che adesso All Might è in pericolo e che lui dovrà andare a salvarlo, ma intanto Shigaraki ne approfitterà per uccidere chiunque sia alla Yuei.

Lacerato, Deku inizia a pensare di piangere, nonostante le parole del suo eroe preferito. Eroe che viene trasportato in volo per una gamba da All for One. Ma la fine non si avvicina come voleva il villain: con le sue ultime forze, All Might si fa esplodere utilizzando il guanto destro, l'ultimo strumento di supporto che gli era rimasto. E così il grande eroe sembra dire addio a My Hero Academia, con il manga che ora andrà in pausa.