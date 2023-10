My Hero Academia: sarà LUI a sconfiggere All For One?

Né Endeavor, né Hawk, né i ragazzi della 1-A sono riusciti a sconfiggere All For One in questo Atto Finale di My Hero Academia. A un passo dal suo sogno di ottenere One For All e dal riunirsi con Tomura Shigaraki per avere un corpo perfetto, il malvagio Re dei Villain è sembrato ancora più implacabile.

Battere All For One sembra realmente un qualcosa di impossibile. Il Demon Lord ha sempre una risposta pronta per tutto e nemmeno l'ultimo atto di coraggio di Toshinori Yagi sembra essere realmente servito. Difatti, sebbene ora il Simbolo del Male non sia più un adulto, la sua potenza è ancora devastante. Eppure, pare proprio che in My Hero Academia 402 ci sia qualcuno in grado di batterlo.

Nel capitolo 402 di My Hero Academia All For One è abbastanza vicino a Shigaraki da poter attivare il suo Quirk di teletrasporto. Tuttavia, il giovane erede che al momento sta combattendo con Deku ha rifiutato qualsiasi interferenza. All For One è stato dunque costretto ad avvicinarsi di persona al luogo dello scontro portando con sé un piccolo regalo per Izuku Midoriya, un moribondo All Might. È proprio questa mossa a rivelarsi errata e a ricordargli in My Hero Academia 402 il monito di Nana Shimura. Toshinori Yagi è più folle di All For One e sarà proprio lui a batterlo.

Con le ultime energie rimaste in corpo, All Might sfrutta l'ultimo pezzo di armatura a sua disposizione per utilizzare una tecnica dedicata a uno dei suoi studenti più cari, Bakugo. Nel cliffhanger di My Hero Academia 402 All Might si lascia esplodere avvinghiandosi attorno al collo di All For One nel tentativo di farlo regredire ulteriormente a causa del farmaco Rewind in precedenza utilizzato dal villain.

Il destino di All Might era quello di morire, come predetto da Sir Nighteye. Tuttavia, l'ex Simbolo della Pace ha deciso di andarsene portando con sé quello che da sempre è il suo rivale. Scopriremo solo con l'uscita di My Hero Academia 403 se quel personaggio morirà.