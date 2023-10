My Hero Academia 402 svela l'ultimo avvertimento di Nana Shimura

Il manga di My Hero Academia sta affrontando la dura lotta fra All Might e All for One. L'ultimo capitolo in uscita ha fatto il punto della situazione e ha visto le condizioni attuali degli eroi e dei villain.

Nelle ultime pagine del manga di Kohei Horikoshi, Nana Shimura ha lasciato un avvertimento importante al villain All for One. La battaglia fra lui e All Might ha preso una piega interessante ma ha messo decisamente in pericolo l'eroe che, fra le tante cose, combatte senza l'ausilio di un quirk.

All for One ha raggiunto il campo di combattimento di Deku e Shigaraki. Il timore di All Might si è trasformato in realtà e non è riuscito a fare da diversivo per la lotta del proprio erede contro la sua nemesi. Per questo motivo il Simbolo della Pace si prepara ad un'ultima grande mossa e sorride.

In quel momento, il villain All For One ricorda le ultime parole di Nana Shimura durante un loro combattimento. La donna, maestra di Toshinori e possessore dell'One for All, gli disse che "sarebbe caduto per mano di All Might, perché lui è un pazzo e persino più pericoloso di quanto non lo sia All for One stesso".

Il capitolo 402 di My Hero Academia è terminato con un cliffhanger che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Non si sa se All Might abbia fatto da kamikaze per aiutare il suo erede Deku nella sua battaglia contro Shigaraki, oppure se l'eroe sopravviverà a questo colpo.

Le parole di Nana Shimura farebbero pensare che All Might sia morto per il bene della società, come il vero Simbolo della Pace farebbe. Intanto il manga è in pausa per alcune settimane mentre sono disponibili le teorie del capitolo 403 di My Hero Academia.