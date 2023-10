My Hero Academia 402 termina con un cliffhanger: è la fine per questo eroe?

Il manga di My Hero Academia ha rilasciato il suo ultimo capitolo prima di andare in pausa per un breve periodo. L'arco narrativo finale sta diventando sempre più avvincente e, allo stesso tempo, drammatico. I nostri eroi stanno lottando con tutte le loro forze per sconfiggere i villain, ma basterà per portare la società alla pace?

Il capitolo 401 di My Hero Academia ci aveva lasciato con un cliffhanger importante e solo nell'ultimo numero siamo riusciti a comprendere i piani di All Might. Il creatore Kohei Horikoshi ama lasciare con il fiato sospeso i suoi lettori e anche nel capitolo 402 non è mancato un colpo di scena finale.

Il capitolo 402 ha fatto il punto della situazione con ciò che è accaduto negli scorsi capitoli. Shoto Todoroki e Ochaco Uraraka hanno avuto la meglio rispettivamente su Dabi e Himiko Toga. All Might, invece, è al limite delle sue forze, ma questo non lo ha fatto rinunciare a combattere, anche senza quirk.

Con il suo arsenale quasi del tutto esaurito, Toshinori ha sferrato il suo ultimo colpo per aiutare Deku in lotta con Shigaraki e cercare di rallentare All for One. Questo, tuttavia, sembrerebbe essergli risultata fatale: il Simbolo della Pace si sarebbe lasciato esplodere.

All Might, seguendo l'esempio di Bakugo Katsuki, ha utilizzato una granata per generare un'esplosione estremamente potente. Questo servirà sicuramente per bloccare il noto villain per un po', ma non ci è dato sapere al momento se Toshinori sopravviverà al duro colpo.

Alcune teorie del capitolo 403 di My Hero Academia affermano che All Might non sia davvero morto. Tuttavia, suicidarsi per il bene della comunità sarebbe un gesto da grande stoico come lo è Toshinori stesso.