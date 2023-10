My Hero Academia 403: cosa potrebbe succedere a Deku se quel personaggio non ce la farà

All Might è debilitato da anni, ma da quando ha perso il suo potere supremo, il One for All, è diventato soltanto un simbolo e niente più, ritirandosi dalle lotte. O almeno, l'ha fatto finora, dato che gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno permesso al vecchio eroe di gettarsi sul campo di battaglia per l'ultima, difficilissima, sfida.

All Might ha affrontato All for One, un All for One che andava rallentato e debilitato a ogni costo. E in fatto di sacrificio, il vecchio eroe non si è mai tirato indietro. Così, sfruttando dei perfetti strumenti di supporto creati appositamente per l'occasione e per il nemico, si è messo in gioco per un'ultima volta. Tuttavia, i suoi sforzi non hanno avuto un effetto definitivo: All for One ha vinto lo scontro ma non senza costi. Infatti, l'ultimo attacco di All Might potrebbe sortire un effetto importante.

Tuttavia, ci sono stati alcuni spettatori particolari che hanno assistito a quest'ultimo atto di eroismo. Poco distante c'è un Deku in lacrime che ha capito cosa sta per succedere: le ultime braci del One for All di All Might si stanno estinguendo dentro di lui, obbligandolo a dare l'addio al suo mentore. Ma come reagirà Deku alla morte di All Might?

Il ragazzo sembra già essere arrivato al limite fisico e mentale: se il quirk del secondo possessore del One for All lo sta mettendo alle strette, con sempre meno tempo a disposizione, dall'altra la situazione di All Might potrebbe dargli una spinta ulteriore. Il giovane ragazzo infatti è l'unico che può reggere la società giapponese sulle spalle, caricandosi di questa battaglia. Proprio il capitolo 403 di My Hero Academia potrebbe mostrare la reazione di Deku, sempre che All for One non riesca a fare qualche altro scherzo in extremis.

In ogni caso, Deku sarà alle strette sotto ogni aspetto. L'eroe di My Hero Academia riuscirà a trarre ispirazione dal sacrificio del suo maestro anche in questa situazione grave e pericolosa?